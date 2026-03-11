K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
14.86CHF
1.12CHF
8.15 %
10:20:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 09:15:30
K+S Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Düngemittelherstellers für das laufende Jahr lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Neutral
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.63%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
