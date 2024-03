FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) aufgrund niedrigerer Preisannahmen. 2024 dürften die Volumina des Düngemittelherstellers zwar ansteigen, doch die Preisrisiken hätten Bestand. Dies und ein relativ niedriger Free Cashflow sprächen für weiterhin für eine neutrale Bewertung./tih/la;