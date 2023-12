NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der jüngste Ausblick des Beratungsunternehmens Argus auf den Kalidüngermarkt bestärke ihn in seiner vorsichtigen Sicht auf den Salz- und Düngerhersteller, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx;