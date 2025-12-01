Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’819 -0.1%  SPI 17’621 -0.2%  Dow 47’383 -0.7%  DAX 23’592 -1.0%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’657 -0.2%  Gold 4’236 0.5%  Bitcoin 68’462 -5.8%  Dollar 0.8029 -0.2%  Öl 63.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Skandal um "Thunfisch-Anleihen": Schweiz klagt grosse Banken an - UBS-Aktie verliert
RWE-Aktie verliert: Investition in walisische Batteriespeicher
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Korruptionsskandal 01.12.2025 16:21:40

Skandal um "Thunfisch-Anleihen": Schweiz klagt grosse Banken an - UBS-Aktie verliert

Skandal um

Die Credit Suisse und ihre Eigentümerin UBS müssen sich wegen eines Korruptionsskandals in Afrika verantworten.

UBS
30.85 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen
Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Anklage wegen Geldwäsche und Organisationsmängeln gegen die Bank erhoben.

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine Mitarbeiterin der damaligen Credit Suisse AG wegen des Verdachts der Geldwäsche eingereicht. Der Credit Suisse bzw. UBS wirft sie vor, die Straftat aufgrund von organisatorischen Mängeln nicht verhindert zu haben

"Wir weisen die Schlussfolgerungen der Bundesanwaltschaft deutlich zurück und werden unsere Position energisch verteidigen", sagte eine UBS-Sprecherin.

Beim Thunfisch-Anleihe-Skandal hatte sich Mosambik Finanzmittel von Schwellenland-Investoren beschafft. Er wurde 2016, Jahre bevor die UBS die Credit Suisse übernahm, durch eine Untersuchung des Wall Street Journal aufgedeckt.

An der SIX geben die UBS-Papiere am Montag zeitweise um 0,26 Prozent nach auf 30,96 Schweizer Franken.

DOW JONES

Weitere Links:

UBS-Aktie klettert: Drohende Abwertungen bei O’Connor-Fonds belasten das Sentiment

Bildquelle: UBS