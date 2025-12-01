Fresenius Medical Care 38.16 CHF -0.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle blieb in seiner Einschätzung vom Freitagabend skeptisch, ob der Dialysekonzern die hohen Markterwartungen an das Wachstum der US-Behandlungszahlen erfüllen kann./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.