Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

37.92
CHF
-43.28
CHF
-53.30 %
13:12:03
SWX
01.12.2025 11:41:45

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
38.16 CHF -0.87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle blieb in seiner Einschätzung vom Freitagabend skeptisch, ob der Dialysekonzern die hohen Markterwartungen an das Wachstum der US-Behandlungszahlen erfüllen kann./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
41.02 € 		Abst. Kursziel*:
-7.36%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
41.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.32%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

