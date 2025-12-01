Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
37.92CHF
-43.28CHF
-53.30 %
13:12:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.12.2025 11:41:45
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care
38.16 CHF -0.87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle blieb in seiner Einschätzung vom Freitagabend skeptisch, ob der Dialysekonzern die hohen Markterwartungen an das Wachstum der US-Behandlungszahlen erfüllen kann./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
41.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.36%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
41.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.32%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
