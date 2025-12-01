easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Pauschalreisen verändere die Anlagestory der Briten, schrieb Jarrod Castle am Sonntag. Ende der vergangenen Dekade gestartet, habe sich dieser Bereich vom Verlustbringer vor der Corona-Pandemie inzwischen gemausert und bringe dem Unternehmen 2025 mehr als ein Drittel seines Vorsteuergewinns. Castle geht davon aus, dass die Gewinne im Holiday-Geschäft weiter dynamischer sprudeln als im Airline-Bereich./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Montagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen die Analysten die easyJet-Aktie im November 2025 ein (finanzen.net)
|
28.11.25
|Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings (Financial Times)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
28.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.11.25