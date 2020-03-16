Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance./rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
193.16 €
|
Abst. Kursziel*:
24.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
193.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.21%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14:47