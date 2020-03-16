Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
01.12.2025 15:16:52

Airbus SE Overweight

Airbus
179.50 CHF -5.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
193.16 € 		Abst. Kursziel*:
24.25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
193.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.21%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

