DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

41.71
CHF
-21.53
CHF
-34.04 %
12:04:20
SWX
01.12.2025 10:37:30

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
42.16 CHF 0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset setzt im europäischen Transportbereich weiter auf Selbsthilfe- und Kostensenkungsstorys wie DHL, DSV und GXO Logistics. Sie hätten zudem eine klare Aussicht, den Künstliche-Intelligenz-Hebel für weitere Produktivitätsverbesserungen zu nutzen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.00 € 		Abst. Kursziel*:
6.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.19%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

