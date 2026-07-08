JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern beginne der Auftragszyklus gerade erst, sich zu entfalten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn das globale Umsatzwachstum im Halbleitersektor habe sich im April auf einen Rekordwert von fast 94 Prozent beschleunigt, was den positiven Ausblick für Jenoptik untermauere./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.28 €
|
Abst. Kursziel*:
17.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.50%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
07.07.26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
|16:45
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
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|DZ BANK
|16:45
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
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|Deutsche Bank AG
|13.05.26
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|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
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|DZ BANK
|16:45
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
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|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
|16:45
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