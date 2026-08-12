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12.08.2026 08:06:36

Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird etwas optimistischer für das Jahr

JENOPTIK
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JENA (awp international) - Der Technologiekonzern Jenoptik profitiert weiterhin vom KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner ist für das Jahr nun etwas optimistischer. Grund sei die positive Entwicklung vor allem im Halbleiterbereich, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. So werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen.

Der Zulieferer von ASML, einem der weltweit wichtigsten Chipindustrieausrüster, zog im zweiten Quartal mit 366,6 Millionen Euro gut ein Drittel mehr Aufträge an Land als vor einem Jahr, wie es weiter hiess. Der Umsatz kletterte zwar moderat um 3 Prozent auf 262 Millionen Euro, doch zugleich erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von zuvor 16,7 auf 20,8 Prozent. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel.

Auf das operative Ergebnis wirkten sich laut Jenoptik neben den Kostensenkungsmassnahmen des Vorjahres unter anderem auch die stärkere Auslastung im Halbleiterbereich aus.

Nach Steuern wies der Konzern einen Gewinn von 23 Millionen Euro aus, das waren 43 Prozent mehr als im Vorjahr./tav/mis

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