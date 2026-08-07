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Vor Bilanz 07.08.2026 14:06:00

Ausblick Alcon: Leicht höheres organisches Wachstum erwartet

Ausblick Alcon: Leicht höheres organisches Wachstum erwartet

Alcon dürfte im zweiten Quartal 2026 organisch weiter gewachsen sein.

Alcon
57.03 CHF 0.24%
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Die bisherigen Jahresziele dürften den Analysten zufolge bestätigt werden. Zudem interessieren Aussagen zur Entwicklungskooperation mit RxSight.

Der Augenheilkunde-Spezialist publiziert am Montag, 10. August, nachbörslich die Zahlen zum zweiten Quartal 2026. Insgesamt acht Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q2 2026
(in Mio USD)         AWP-Konsens  Q2 2025  

Umsatz                  2'782     2'577
Op. Marge core (%)       18,9      19,1
EPS Core (USD)           0,77      0,76

Wie hat sich das Geschäft entwickelt?

Die Analysten erwarten bei Alcon im zweiten Quartal ein stabiles bis leicht stärkeres organisches Wachstum als im ersten Quartal (Q1: 6%). Die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche soll ähnlich wie im ersten Quartal verlaufen, wobei der Bereich Vision Care laut der Deutschen Bank etwas stärker wachsen dürfte.

Die operative Kernmarge könnte laut dem Konsens etwas tiefer ausfallen, wobei die Schätzungen relativ weit auseinander liegen und teilweise auch ein Plus für möglich halten. Dabei dürften sich Zölle und die Kosten für die Einführung neuer Produkte niederschlagen.

Was steht sonst im Fokus?

Die Anleger werden auch auf Aussagen zur Entwicklungskooperation mit dem US-Unternehmen RxSight achten, die im Juli angekündigt wurde. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen verstellbare Intraokularlinsen (PCIOLs) zur Behandlung vom Patienten mit Grauem Star entwickeln und vermarkten.

Für Alcon als PCIOLs-Marktführer könne dies ein zusätzlicher Wachstumstreiber sein, der zu einem höheren Bruttogewinn pro Linse führen würde, schreiben die Experten von Goldman Sachs. Allerdings dürfte die Entwicklung der neuen Linsen mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Wird die Prognose bestätigt?

Alcon dürfte die Prognosen für 2026 laut den Analysten bestätigen. Bis anhin stellte das Management ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 5 bis 7 Prozent in Aussicht (VJ: +4%).

Ausserdem strebt das Unternehmen eine Verbesserung der operativen Kernmarge um 70 bis 170 Basispunkte sowie eine Steigerung des Gewinns je Aktie um 10 bis 13 Prozent an. Diese Ziele sind aus Sicht der Deutschen Bank "weiterhin erreichbar".

Wie entwickelt sich die Aktie?

Die Alcon-Aktien gehören mit einem Minus von rund 10 Prozent seit Jahresbeginn zu den schwächsten Blue Chips. In der gleichen Zeit hat der SMI um etwa 10 Prozent zugelegt. Bereits im letzten Jahr entwickelten sich die Titel unterdurchschnittlich.

Website: www.alcon.com

lh/ls/ab

Genf (awp)

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Long 571.8 18.12.2026 146215725
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4304 18.09.2026 155738738
Short 286.2 18.12.2026 156035399
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1475 11.54 157230002
Long 12.4435 5.62 158569071
Long 19.08 2.67 159435823
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6488 11.99 159012379
Short 11.448 5.97 155488950
Short 23.825 1.63 155488949

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