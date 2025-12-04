Zuversicht in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.12 Prozent auf 6’857.80 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.271 Prozent auf 6’868.30 Punkte an der Kurstafel, nach 6’849.72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’866.47 Punkte, das Tagestief hingegen 6’835.17 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0.668 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’771.55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’502.08 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 6’086.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16.86 Prozent aufwärts. Bei 6’920.34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dollar General (+ 10.58 Prozent auf 121.52 USD), SanDisk (+ 7.25 Prozent auf 208.47 USD), Invesco (+ 4.72 Prozent auf 25.54 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.02 Prozent auf 665.30 USD) und Corning (+ 3.79 Prozent auf 86.72 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lumen Technologies (-6.69 Prozent auf 8.93 USD), Kroger (-6.33 Prozent auf 62.01 USD), Wynn Resorts (-5.41 Prozent auf 124.41 USD), Intel (-4.68 Prozent auf 41.71 USD) und Lyondellbasell Industries (-4.50 Prozent auf 43.96 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’241’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.781 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

