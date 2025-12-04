Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt am Donnerstagmittag nach

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.03 Prozent tiefer bei 25’598.64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.202 Prozent auf 25’658.14 Punkte an der Kurstafel, nach 25’606.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’468.48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’658.27 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1.45 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’435.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’633.01 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 21’492.36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 22.04 Prozent zu. 26’182.10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.02 Prozent auf 665.30 USD), Dollar Tree (+ 3.32 Prozent auf 116.67 USD), Constellation Energy (+ 3.28 Prozent auf 373.10 USD), AppLovin (+ 3.25 Prozent auf 683.73 USD) und Fortinet (+ 2.02 Prozent auf 84.44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-4.68 Prozent auf 41.71 USD), Costco Wholesale (-3.45 Prozent auf 890.45 USD), Marriott (-3.02 Prozent auf 297.39 USD), Micron Technology (-3.00 Prozent auf 227.13 USD) und ON Semiconductor (-2.96 Prozent auf 55.46 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’241’057 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.781 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch