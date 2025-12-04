Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite steigen

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.21 Prozent auf 23’503.32 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.312 Prozent fester bei 23’527.30 Punkten, nach 23’454.09 Punkten am Vortag.

Bei 23’372.33 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23’528.53 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.43 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’348.64 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 21’707.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’735.12 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21.90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geospace Technologies (+ 8.84 Prozent auf 15.39 USD), Powell Industries (+ 6.66 Prozent auf 345.02 USD), TTM Technologies (+ 5.96 Prozent auf 70.74 USD), AXT (+ 5.84 Prozent auf 12.15 USD) und MarketAxess (+ 4.80 Prozent auf 167.38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Methode Electronics (-13.23 Prozent auf 7.54 USD), Wynn Resorts (-5.41 Prozent auf 124.41 USD), Commercial Vehicle Group (-5.23 Prozent auf 1.63 USD), Donegal Group B (-5.21 Prozent auf 16.02 USD) und Intel (-4.68 Prozent auf 41.71 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14’241’057 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.781 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15.60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie an.

