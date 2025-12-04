SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Ken Herbert berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen einer Umfrage unter 35 Luftfahrt- und Rüstungszulieferern. Just als gerade etwas Zuversicht spürbar gewesen sei, habe Airbus mit Software- und Rumpfpaneel-Problemen daran erinnert, dass die Geschäfte in der Branche immer noch auf einer relativ fragilen Lieferkette basierten. Er glaubt, dass das Thema den Sektor noch einige Zeit begleiten wird./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
292.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
294.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.61%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
01.12.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der SAFRAN-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
24.11.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.11.25