SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

275.00
CHF
-2.61
CHF
-0.94 %
17:29:58
BRXC
04.12.2025 20:41:15

SAFRAN Outperform

SAFRAN
275.00 CHF -0.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Ken Herbert berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen einer Umfrage unter 35 Luftfahrt- und Rüstungszulieferern. Just als gerade etwas Zuversicht spürbar gewesen sei, habe Airbus mit Software- und Rumpfpaneel-Problemen daran erinnert, dass die Geschäfte in der Branche immer noch auf einer relativ fragilen Lieferkette basierten. Er glaubt, dass das Thema den Sektor noch einige Zeit begleiten wird./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
292.20 € 		Abst. Kursziel*:
16.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
294.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.61%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse