Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.65 Prozent fester bei 6’966.28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 55.628 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.144 Prozent auf 6’931.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’921.46 Punkten am Vortag.

Bei 6’917.64 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’978.36 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der S&P 500 bei 6’840.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’735.11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, bei 5’918.25 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SanDisk (+ 12.81 Prozent auf 377.41 USD), Intel (+ 10.80 Prozent auf 45.55 USD), Lennar (+ 8.85 Prozent auf 119.25 USD), Lam Research (+ 8.66 Prozent auf 218.36 USD) und DR Horton (+ 7.80 Prozent auf 157.28 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Under Armour (-6.00 Prozent auf 5.64 USD), Under Armour (-5.86 Prozent auf 5.46 USD), Las Vegas Sands (-4.77 Prozent auf 58.95 USD), CoStar Group (-4.68 Prozent auf 58.49 USD) und Datadog A (-3.97 Prozent auf 125.49 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 35’201’167 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.945 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.59 Prozent bei der Lyondellbasell Industries-Aktie zu erwarten.

