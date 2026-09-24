EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit der ING Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45.424 ING Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.77 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’443.11 EUR wert. Mit einer Performance von +44.31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 89.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch