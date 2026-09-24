ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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|Lukrative ING Group-Investition?
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24.09.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit der ING Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45.424 ING Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.77 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’443.11 EUR wert. Mit einer Performance von +44.31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 89.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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