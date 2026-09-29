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Rating 29.09.2026 20:20:00

Leonteq-Aktie: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Leonteq-Aktie: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Fitch bestätigt das Rating von Leonteq mit „BBB-“ und belässt den Ausblick auf stabil. Die Ratingagentur bescheinigt dem Derivatespezialisten eine solide Kapitalisierung.

Leonteq
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Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote für den Derivatespezialisten Leonteq mit "BBB-" bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil, wie Fitch am Dienstagabend mitteilte.

Auch für die Tochter Leonteq Securities und deren Niederlassung auf Guernsey wurde das langfristige Emittentenrating "BBB-" bestätigt. Das kurzfristige Rating lautet weiterhin "F3".

Fitch sieht solide Kapitalisierung und Liquidität

Fitch begründet die Bewertung unter anderem mit der starken Stellung von Leonteq im Schweizer Markt für strukturierte Produkte sowie einem soliden Risikomanagement. Belastend wirkten dagegen die im Vergleich zu Konkurrenten und zu früheren Jahren schwachen Profitabilitätskennzahlen sowie das relativ spezialisierte Geschäftsmodell. Mittelfristig erwartet die Ratingagentur allerdings eine Verbesserung der Profitabilität.

Die Kapitalisierung und Liquidität beurteilt Fitch als solide. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag Ende Juni bei 16,5 Prozent nach 16,9 Prozent Ende 2025. Damit liegt sie über der vom Management angestrebten Marke von 15 Prozent. Zudem habe Leonteq keine ausstehenden Unternehmensschulden.

Die Profitabilität habe sich zuletzt stabilisiert, bleibe aber schwach, hiess es von der Ratingagentur. Das Verhältnis des annualisierten Betriebsgewinns zum durchschnittlichen Eigenkapital verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 3,5 Prozent, nachdem es 2025 noch bei -4,5 Prozent gelegen hatte. Unterstützt worden sei die Entwicklung unter anderem von höheren Emissionsvolumen und Kostensenkungen.

Zürich (awp)

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