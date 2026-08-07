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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Einstufung im Blick 07.08.2026 13:07:45

Infineon-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Infineon-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat die Infineon-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Infineon
58.52 CHF 5.85%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 3.2 Prozent im Plus bei 62.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 46.21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 977’687 Infineon-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 66.2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Infineon am 10.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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