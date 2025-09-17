Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
43.06CHF
2.27CHF
5.57 %
17.09.2025
BRXC
29.09.2025 08:42:29
Inditex Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenkommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Sector Perform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
45.33 €
|
Abst. Kursziel*:
1.48%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
45.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.41%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|43.06
|5.57%
