Inditex Aktie ES0148396007
Inditex Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Sector Perform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Sector Perform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
47.29 €
Abst. Kursziel*:
3.62%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
47.91 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.28%
Analyst Name::
Richard Chamberlain
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
06.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
30.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
23.10.25