Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
50.17CHF
-0.42CHF
-0.83 %
13:05:48
BRXC
09.12.2025 12:04:03
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Angebot des Modekonzerns und seine Fähigkeit, auf aktuelle Trends zu reagieren, dürfte weitere Marktanteile bringen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick auf 2026./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53.42 €
|
Abst. Kursziel*:
6.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.62%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht (Dow Jones)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an (AWP)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen (Dow Jones)
|
03.12.25
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht (AWP)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|12:04
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform
|12:06
|
RBC Capital Markets
L'Oréal Outperform
|12:04
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|11:35
|
Bernstein Research
HOCHTIEF Market-Perform
|11:32
|
Bernstein Research
Heidelberg Materials Market-Perform
|11:18
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Sell
|11:17
|
Deutsche Bank AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy