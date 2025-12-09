Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Angebot des Modekonzerns und seine Fähigkeit, auf aktuelle Trends zu reagieren, dürfte weitere Marktanteile bringen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick auf 2026./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.42 € 		Abst. Kursziel*:
6.70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.62%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

