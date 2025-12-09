Inditex 50.17 CHF -0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Angebot des Modekonzerns und seine Fähigkeit, auf aktuelle Trends zu reagieren, dürfte weitere Marktanteile bringen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick auf 2026./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST



