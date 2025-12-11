Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Outperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
56.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.14%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht (Dow Jones)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25