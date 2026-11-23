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23.11.2026 07:58:00
Euro gewinnt zum Franken – doch die Commerzbank tritt auf die Bremse
Der Euro startet mit leichten Gewinnen in die neue Woche und nähert sich gegenüber dem US-Dollar wieder der Marke von 1,10.
Zürich (awp) - Der Euro hat in der Nacht auf Montag etwas zugelegt. So hat sich das Währungspaar EUR/USD mit 1,0996 wieder etwa der Marke bei 1,10 angenähert. Vor dem Wochenende lag der Kurs noch bei 1,0970. Gegenüber dem Franken hat der Euro auf 0,9225 von 0,9201 angezogen.
Der US-Dollar zeigt sich gegenüber dem Franken bei 0,8389 relativ stabil und hält sich damit weiter unter der Grenze von 0,84, die er in der Vorwoche erstmals seit langer Zeit wieder überschritten hatte.
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Commerzbank sieht wenig Potenzial für stärkeren Euro
Bei Niveaus um 1,10 für EUR/USD sei es derzeit schwer, Argumente für einen stärkeren Euro zu finden, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Für eine nachhaltige Bewegung nach oben müssten entweder die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurückkommen, oder die Erwartungen an die EZB noch falkenhafter werden oder die Realwirtschaft im Euroraum müsste robuster werden.
Zur Entwicklung der Wirtschaft in Europa werden die für den späteren Vormittag geplanten Einkaufsmanagerindizes neue Indikationen liefern.
awp-robot/cf/ra
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