Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
47.75CHF
0.68CHF
1.44 %
11:31:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.03.2026 09:46:03
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Gewinnwachstum (Ebit) des Modekonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.90 €
|
Abst. Kursziel*:
26.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.75%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse