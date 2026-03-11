Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
47.72CHF
0.65CHF
1.39 %
11:31:57
BRXC
11.03.2026 10:02:31
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen der Modekette zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte die Zahlen am Mittwoch in erstee Reaktion solide und für Zuversicht sorgend. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.70 €
|
Abst. Kursziel*:
4.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.05%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
