Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen der Modekette zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte die Zahlen am Mittwoch in erstee Reaktion solide und für Zuversicht sorgend. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.