Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT



