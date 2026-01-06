Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

131.19
CHF
1.37
CHF
1.05 %
14:35:39
BRXC
06.01.2026 12:52:40

Chevron Outperform

Chevron
131.19 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Chevron Corp. Outperform
Unternehmen:
Chevron Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 175.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 163.85 		Abst. Kursziel*:
6.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 163.96 		Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:52 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
