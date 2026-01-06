Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
131.19CHF
1.37CHF
1.05 %
14:35:39
BRXC
06.01.2026 12:52:40
Chevron Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Chevron Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Chevron Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 175.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 163.85
|
Abst. Kursziel*:
6.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 163.96
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
