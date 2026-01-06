Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vereinbarung unterzeichnet 06.01.2026 14:32:00

VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer

VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer

VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.

VINCI
112.42 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen
Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

Am Dienstag bewegt sich die VINCI-Aktie an der EURONEXT in Paris abwärts: Zeitweise steht das Papiere bei 120,95 Euro um 0,29 Prozent tiefer.

DJG/DJN/sha/ros

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

05.01.26 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’735.68 19.92 SFIBXU
Short 14’031.29 13.73 SGZBPU
Short 14’538.58 8.98 BVLSMU
SMI-Kurs: 13’225.32 06.01.2026 14:32:33
Long 12’659.49 19.77 S92BSU
Long 12’352.27 13.52 S9VBDU
Long 11’843.10 8.95 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

