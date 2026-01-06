VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

Am Dienstag bewegt sich die VINCI-Aktie an der EURONEXT in Paris abwärts: Zeitweise steht das Papiere bei 120,95 Euro um 0,29 Prozent tiefer.

DJG/DJN/sha/ros

DOW JONES