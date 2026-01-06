VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vereinbarung unterzeichnet
|
06.01.2026 14:32:00
VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer
VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.
Am Dienstag bewegt sich die VINCI-Aktie an der EURONEXT in Paris abwärts: Zeitweise steht das Papiere bei 120,95 Euro um 0,29 Prozent tiefer.
DJG/DJN/sha/ros
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu VINCI
|
31.12.25
|VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.12.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.12.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.11.25
|VINCI-Aktie: Was Analysten von VINCI erwarten (finanzen.net)
|
24.11.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu VINCI
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026