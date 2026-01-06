Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Bewertungen europäischer Börsenbetreiber seien attraktiv und die Gewinnaussichten stark, aber Kurstreiber könnten vorerst fehlen, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er rechnet bei der Deutschen Börse nicht mit höheren Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie
angesichts einer sich abschwächenden Zinsvolatilität. Zudem seien die Vergleichswerte für die Deutsche Börse im Jahr 2026 die höchsten unter den Börsenbetreibern./ajx/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
221.10 €
|
Abst. Kursziel*:
13.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
221.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.76%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12:26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen (Dow Jones)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
01.01.26
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)