ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Bewertungen europäischer Börsenbetreiber seien attraktiv und die Gewinnaussichten stark, aber Kurstreiber könnten vorerst fehlen, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er rechnet bei der Deutschen Börse nicht mit höheren Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie

angesichts einer sich abschwächenden Zinsvolatilität. Zudem seien die Vergleichswerte für die Deutsche Börse im Jahr 2026 die höchsten unter den Börsenbetreibern./ajx/edh;