Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.75 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.45%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
01.01.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.12.25
|Lufthansa-Aktie fester: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre (AWP)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)