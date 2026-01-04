Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenmeinung 04.01.2026 13:45:00

So stuften die Analysten die Salesforce-Aktie im vergangenen Monat ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Salesforce-Aktie im abgelaufenen Monat.

Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.

15 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 329,05 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 64,14 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 264,91 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.385,00 USD45,3304.12.2025
Barclays Capital330,00 USD24,5704.12.2025
JP Morgan Chase & Co.365,00 USD37,7804.12.2025
Jefferies & Company Inc.375,00 USD41,5604.12.2025
Jefferies & Company Inc.375,00 USD41,5601.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com