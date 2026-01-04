Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
|
04.01.2026 13:45:00
So stuften die Analysten die Salesforce-Aktie im vergangenen Monat ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Salesforce-Aktie im abgelaufenen Monat.
Salesforce
210.28 CHF 0.12%
Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.
15 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 329,05 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 64,14 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 264,91 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|385,00 USD
|45,33
|04.12.2025
|Barclays Capital
|330,00 USD
|24,57
|04.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|365,00 USD
|37,78
|04.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|375,00 USD
|41,56
|04.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|375,00 USD
|41,56
|01.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
