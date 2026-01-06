Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
06.01.2026 12:50:49
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal Quartal für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
16.66 €
|
Abst. Kursziel*: 2.04%
2.04%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
16.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell: 2.07%
2.07%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
