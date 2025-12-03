Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
50.49CHF
0.58CHF
1.16 %
09:18:49
BRXC
04.12.2025 06:47:26
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan reagierte damit am Mittwochnachmittag auf die überraschend guten Quartalszahlen der Spanier. Auch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr sei die Zuversicht gestiegen. "Inditex cruist Richtung Weihnachten", so Johanan./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
54.08 €
Abst. Kursziel*:
1.70%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
53.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.27%
Analyst Name::
Georgina Johanan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
03.12.25
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an (AWP)
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen (Dow Jones)
03.12.25
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht (AWP)
30.11.25
|So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im November 2025 ein (finanzen.net)
27.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)