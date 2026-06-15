Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.08%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|13:22
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|13:22
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18.82
|0.57%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|
RBC Capital Markets
Micron Technology Outperform
|13:47
|
Deutsche Bank AG
Richemont Buy
|13:22
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|13:22
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|13:21
|
Bernstein Research
National Grid Outperform
|13:21
|
Bernstein Research
E.ON Market-Perform
|10:58
|
UBS AG
GSK Neutral