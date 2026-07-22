Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des spanischen Versorgers liege in etwa im Rahmen der Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auf der anstehenden Telefonkonferenz dürften die Fragen allerdings wohl um die am Vorabend bekannt gemachte Akquisition in Finnland kreisen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.90%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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