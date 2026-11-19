|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.18 €
|
Abst. Kursziel*:
17.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
05.11.26
|Ryanair-Aktie steigt dennoch: Rückschlag im Streit um Staatshilfen für KLM und Condor (AWP)
|
02.11.26
|Ryanair-Aktie fester: Kerosinkosten drücken Gewinn (AWP)
|
02.11.26
|Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu (AWP)
|
31.10.26
|Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
|
08.10.26
|Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt (AWP)
|
08.10.26
|Ryanair kappt Flugprogramm - Berlin verliert am meisten (AWP)
|
07.10.26
|Ryanair-Aktie sackt ab: Konzern setzt Streichung von Leipzig/Halle und Dresden 2027 fort (AWP)
|
30.09.26
|Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
Analysen zu Ryanair
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25.39
|1.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
JP Morgan Chase & Co.
International Consolidated Airlines Overweight
|09:54
|
Deutsche Bank AG
Scout24 Buy
|09:54
|
Bernstein Research
SpaceX Outperform
|09:53
|
Deutsche Bank AG
arGEN-X Hold
|09:52
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|09:51
|
Deutsche Bank AG
Prosus Buy
|09:50
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy