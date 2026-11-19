Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 79,04 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'084 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,36 EUR aus. Mit einem Wert von 78,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9'734 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 96,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,34 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 20,07 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,731 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 05.11.2026. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 696.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 592.00 Mio. EUR eingefahren.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,91 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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