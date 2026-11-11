Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Investoren könnten sich bei Talanx über ein kontinuierliches Wachstum der Ergebnisse freuen, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Dazu komme eine höhere Dividendenzahlung des Versicherers. Eine größere Übernahme in den USA oder in Mexiko könnte Talanx zu einem der fünf größten Versicherer im Nichtlebensgeschäft in der Region machen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
163.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
131.80 €
|
Abst. Kursziel*:
23.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
131.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.58%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Talanx-Aktie im Plus: Versicherer erwartet für 2026 noch mehr Gewinn und peilt für 2027 Milliardenziel an (AWP)
|
12.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Talanx erhöht Ausblick und will Gewinn 2027 weiter steigern (Dow Jones)
|
11.11.26
|Ausblick: Talanx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Talanx AG
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|121.50
|1.76%
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