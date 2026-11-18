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18.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 80,06 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'109 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 80,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19'247 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 26,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 696.00 Mio. EUR im Vergleich zu 592.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 23.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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