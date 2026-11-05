HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
70.02CHF
-2.80CHF
-3.85 %
14:21:27
SWX
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06.11.2026 12:27:31
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.80 €
|
Abst. Kursziel*:
34.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: Investoren fliehen am Freitagmittag aus HENSOLDT (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Freitagvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|70.02
|-3.85%
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|13:42
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|13:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Neutral
|13:40
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Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
|
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