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27.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 83,18 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 84,20 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 80,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 116'111 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Abschläge von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,731 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 696.00 Mio. EUR – ein Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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HENSOLDT am 27.11.2026
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