Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HENSOLDT-Anteile bei 12.98 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 7.704 HENSOLDT-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers auf 79.38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611.56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 511.56 Prozent erhöht.

Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.92 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HENSOLDT-Papiers auf 12.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch