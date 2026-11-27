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27.11.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT bricht am Mittag nach oben aus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 83,66 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 5,4 Prozent auf 83,66 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'652 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 84,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,26 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 76'754 Aktien.
Bei 96,70 EUR markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit Abgaben von 24,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 05.11.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 696.00 Mio. EUR im Vergleich zu 592.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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