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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

74.66
CHF
2.12
CHF
2.92 %
10:29:02
SWX
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05.11.2026 08:31:47

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
76.39 CHF 2.92%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Erlösziel für 2026 habe das Rüstungselektronik-Unternehmen um 2 Prozent angehoben, was konservativ erscheine./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.90 € 		Abst. Kursziel*:
29.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.93%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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HENSOLDT 73.06 0.72% HENSOLDT