HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Erlösziel für 2026 habe das Rüstungselektronik-Unternehmen um 2 Prozent angehoben, was konservativ erscheine./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.90 €
|
Abst. Kursziel*:
29.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.93%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus HENSOLDT (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT increases adjusted EBITDA by 33% and refines guidance for 2026 upwards (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT steigert bereinigtes EBITDA um 33 % und konkretisiert Prognose für 2026 nach oben (EQS Group)
|
04.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
04.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|73.06
|0.72%
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AUMOVIO Outperform
|09:19
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|09:18
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