HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Anlegerfokus dürfte auf den Margen im Sensorgeschäft liegen, die im dritten Quartal aufgrund einer höheren Produktionsleistung zugelegt haben sollten, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könnte den Rüstungselektronik-Hersteller dazu veranlassen, seine Jahresziele anzupassen./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.33 €
|
Abst. Kursziel*:
41.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.38%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
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