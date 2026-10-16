HENSOLDT 82.11 CHF 7.45% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Anlegerfokus dürfte auf den Margen im Sensorgeschäft liegen, die im dritten Quartal aufgrund einer höheren Produktionsleistung zugelegt haben sollten, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könnte den Rüstungselektronik-Hersteller dazu veranlassen, seine Jahresziele anzupassen./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.