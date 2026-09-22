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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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24.09.2026 08:04:55

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
64.39 CHF 1.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Brauereikonzern am zweiten Tag seiner Kapitalmarktveranstaltung die Zielspanne für das mittelfristige organische Ergebniswachstum (Ebit) angehoben habe, spiegele die gestiegene Kapitaleffizienz sowie das gewachsene Vertrauen in das Wachstum aus eigener Kraft wider, schrieb Edward Mundy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. AB Inbev entwickle sich besser als die Branche, was der Aktienkurs honorieren dürfte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.96 € 		Abst. Kursziel*:
26.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.80%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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22.09.26 finanzen.ch Rentabler AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet
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01.09.26
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31.08.26
 So schätzen die Analysten die Zukunft der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
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 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
18.08.26
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04.08.26
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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