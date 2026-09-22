AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Brauereikonzern am zweiten Tag seiner Kapitalmarktveranstaltung die Zielspanne für das mittelfristige organische Ergebniswachstum (Ebit) angehoben habe, spiegele die gestiegene Kapitaleffizienz sowie das gewachsene Vertrauen in das Wachstum aus eigener Kraft wider, schrieb Edward Mundy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. AB Inbev entwickle sich besser als die Branche, was der Aktienkurs honorieren dürfte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.96 €
|
Abst. Kursziel*:
26.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.80%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|64.04
|0.98%
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