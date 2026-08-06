Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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06.08.2026 15:34:44
Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott unterzogen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von soliden Zahlen des zweiten Quartals und verwies auf die höher gesteckten Jahresziele. Besonders hob er die Stärke und die positive Dynamik im Klebstoffgeschäft hervor.
Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 15:17 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4.6 Prozent auf 80.04 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 6.35 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 319’697 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 18.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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