HelloFresh 3.11 CHF 14.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die nach der jüngsten Gewinnwarnung des Kochboxenversenders reduzierten Markterwartungen übertroffen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.