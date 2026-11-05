HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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05.11.2026 09:25:20
HelloFresh Neutral
HelloFresh
3.11 CHF 14.28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die nach der jüngsten Gewinnwarnung des Kochboxenversenders reduzierten Markterwartungen übertroffen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.19%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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