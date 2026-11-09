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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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09.11.2026 13:35:55

HelloFresh Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. "Anleger warten auf den Hauptgang", spielte Analyst Trion Reid am Sonntag darauf an, dass eine Rückkehr zum Umsatzwachstum beim Kochboxenversender aussteht. Es sei keineswegs sicher, dass dieser bis 2028 serviert werde - doch sollte es so kommen, sei die derzeitige Bewertung der Aktien viel zu niedrig. Hellofresh gewichte derzeit Gewinn höher als Umsatz./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 09:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.45%
Analyst Name::
Trion Reid 		KGV*:
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13:35 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
06.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
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