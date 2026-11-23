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23.11.2026 12:26:20
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen
Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.47 Prozent höher bei 17’005.11 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 84.363 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.300 Prozent stärker bei 16’808.78 Punkten, nach 16’758.56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16’807.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’017.39 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’106.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SDAX mit 18’564.27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SDAX bei 15’750.71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2.02 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.
Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 8.84 Prozent auf 187.20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6.94 Prozent auf 7.40 EUR), tonies (+ 6.83 Prozent auf 12.52 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4.64 Prozent auf 40.60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 4.34 Prozent auf 72.05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen grenke (-3.51 Prozent auf 10.46 EUR), PNE (-2.95 Prozent auf 4.12 EUR), EVOTEC SE (-1.84 Prozent auf 2.46 EUR), HelloFresh (-1.50 Prozent auf 3.01 EUR) und Mutares (-1.01 Prozent auf 24.50 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 544’581 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5.203 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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